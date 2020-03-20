Первую вылечившуюся от коронавирусной инфекции пациентку выписали в Подмосковье

Первую пациентку, вылечившуюся от новой коронавирусной инфекции, выписали в Подмосковье. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Как отметили в штабе, заболевание протекало в легкой форме. Лечение проводилось в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ. Итоговые тесты показали отрицательный результат. «На данный момент пациентка здорова, никаких симптомов болезни у нее нет», — добавили в штабе.

По последним данным штаба, в Московской области зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией.