«Мемориал» и «ОВД-инфо» просят ООН повлиять на власти РФ, чтобы они перенесли голосование по поправкам в Конституцию

Правозащитный центр «Мемориал» и «ОВД-инфо» просят ООН повлиять на российские власти с тем, чтобы они перенесли голосование по поправкам в Конституцию на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Как отмечается в документе, правительства по всему миру принимают беспрецедентные меры по борьбе с распространением инфекции, а в России полным ходом идет конституционная реформа. Несмотря на критику внутри страны, поправки уже приняты на всех законодательных уровнях. Гражданам России предложено проголосовать за них 22-го апреля, — напоминают правозащитники.



Глава Центризбиркома Элла Памфилова сегодня подтвердила, что поправки в Конституцию уже легитимны. «Можно только с большим уважением отнестись к воле Владимира Путина услышать мнение людей», — добавила глава ЦИКа.