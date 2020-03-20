«Барселона» попросит своих футболистов согласиться на снижение зарплат

После приостановки Чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса. Клуб может не досчитаться значительной суммы. Основной источник прибыли – права на трансляцию матчей. По оценке «Форбс», в прошлом сезоне только благодаря трансляциям матчей в Ла Лиге «Барса» заработала около 166-ти миллионов евро.