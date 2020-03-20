На Манежной площади в Москве установили копию памятника Георгию Жукову

Сам памятник вернут на место после реставрации, — сообщил журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Он подчеркнул, что ни о какой замене памятника не может быть и речь. Реставрационные работы были запланированы на март. Памятник планируется вернуть на прежнее место к 9-му мая.