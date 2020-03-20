Руководство NASA приостановило работу двух своих центров из-за пандемии коронавируса

Эти центры занимаются разработкой и сборкой сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых запусков, а также созданием космического корабля «Орион». Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что разработки, которые могут вестись удаленно, продолжатся, но сборка и испытание ракет будут перенесены. Это может привести к тому, что не состоится высадка на Луну, запланированная на 2024 год. Кроме того, под угрозой масштабная программа NASA по высадке на Марс.
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