Руководство NASA приостановило работу двух своих центров из-за пандемии коронавируса

Эти центры занимаются разработкой и сборкой сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых запусков, а также созданием космического корабля «Орион». Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что разработки, которые могут вестись удаленно, продолжатся, но сборка и испытание ракет будут перенесены. Это может привести к тому, что не состоится высадка на Луну, запланированная на 2024 год. Кроме того, под угрозой масштабная программа NASA по высадке на Марс.