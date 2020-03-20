В Госдуму внесен законопроект об амнистии к 75-летию Победы

В частности, предлагается освободить от наказания осужденных по обвинению в участии в массовых беспорядках, включая фигурантов «московского дела», — рассказал Интерфаксу автор законопроекта, депутат Сергей Шаргунов. Он надеется, что в том или ином виде амнистия все-таки произойдет.