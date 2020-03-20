Весенний призыв в российскую армию не будет отменен из-за коронавируса

Он начнется 1-го апреля, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, пока среди российских военнослужащих ни одного заболевшего. В частях проводятся проверки, въезд и выезд из расположений ограничен.
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Он начнется 1-го апреля, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, пока среди российских военнослужащих ни одного заболевшего. В частях проводятся проверки, въезд и выезд из расположений ограничен.
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