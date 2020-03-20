Российские туристы, которые не могли вылететь из Европы, начали возвращаться домой

Сегодня авиакомпании Аэрофлот и Победы выполнят три рейса из аэропорта черногорского города Тиват, который был закрыт из-за пандемии коронавируса. Министерству иностранных дел России удалось добиться разрешения местных властей. Всего в Черногории оказались около 2 тысяч россиян, в том числе и с маленькими детьми, которые вынуждены были ждать или в арендованном жилье или у закрытых дверей терминала. Первый сегодняшний рейс авиакомпании Победа вывез из балканской страны 195 человек. 270 удалось вылететь из Португалии, где у наших сограждан возникла похожая проблема. Еще три рейса будут сделаны с интервалом в два для. Этого должно хватить, чтобы вернуть на родину около тысячи Россиян.Как сообщает ТАСС все рейсы будут гуманитарными.

Накануне российские туристы смогли вернуться и из Вьетнама.

Авиакомпания «Азур Эйр», крупнейший чартерный перевозчик, на месяц прекратит полеты из России в другие страны. Авиаперевозчик продолжит выполнять рейсы для возвращения россиян на родину из-за рубежа. До последнего момента «Азур Эйр» продолжала летать в Таиланд, на Кубу и в Мексику, — сообщает ТАСС.