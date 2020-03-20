Центробанк рекомендовал реструктурировать кредиты тем, кто заболел коронавирусом

Объявлено и о других мерах поддержки.

Предписание ЦБ реструктурировать кредиты касается не только банков, но и микрофинансовых организаций, что особенно важно. Их услугами обычно пользуются граждане, которые могут сильнее всего пострадать от финансовых последствий пандемии. Кроме того, по всей видимости, под рекомендацию ЦБ подпадают и ипотечные кредиты. Заболевшим коронавирусом заемщикам — при наличии у них официального подтверждения заражения — рекомендуется не назначать пени и штрафы.

Также ЦБ рекомендовал кредиторам вплоть до 30 сентября не обращать взысканий на заложенное по кредитам недвижимое имущество в случае нарушения заемщиками своих обязательств. На сегодняшнем заседании Центробанк, вопреки прогнозам некоторых членов правительства, не стал повышать ключевую ставку.

В случае повышения ставки кредиты могли бы подорожать.