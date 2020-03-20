Памфилова: Поправки в Конституцию уже легитимны, так как одобрены всеми необходимыми субъектами

Поправки в Конституцию уже легитимны, так как одобрены всеми необходимыми субъектами, — заявил глава Центризбиркома Элла Памфилова. Поэтому, по ее словам, можно только с большим уважением отнестись к воле Владимира Путина услышать мнение людей.

Сегодня Центризбирком утвердил порядок голосования по поправкам. В частности, досрочное голосование может продолжаться неделю. Также можно голосовать на дому.

Борьбой с пандемией нового коронавируса объяснила глава Центризбиркома России семидневное досрочное голосование. Элла Памфилова пояснила, что региональные избиркомы должны сами решить, сколько пройдет досрочка. Минимальный срок — три дня. При этом, голосовать можно будет и вне избирательного участка. Более того участки, образованные на судах в плавании, в труднодоступных и отдаленных местах разрешено организовывать уже с 1 апреля. Заявления на досрочное голосование будут принимать с 25 марта по 16 апреля. Что касается надомного голосования, то журналисты смогут присутствовать на нем только с согласия самого гражданина. Также для «общероссийского» голосования не предусмотрены международные наблюдатели, но обещают видеонаблюдение. Вообще же наблюдателей Памфилова разделила на настоящих и провокаторов, которых назвала надзирателями. кроме этого в ЦИКе показали бюллетень для будущего голосования об изменении Конституции. Примечательно — Памфилова сказала, что изменения эти уже легитимны, так все необходимые субъекты их одобрили. Поэтому можно только с большим уважением отнестись к воле Путина услышать мнение людей, подытожила Памфилова.

Центризбирком готов приостановить работу по подготовке к голосованию по поправкам в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Напомню, голосование планируется провести 22-го апреля.