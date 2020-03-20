Митинги против поправок в Конституцию и обнуления сроков Путина пройдут в городах России 22 марта

МОСКВА. 20 марта. Митинги против поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков Владимира Путина пройдут в городах России 22 марта. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы, политик, один из организаторов кампании «НЕТ!» Юлия Галямина.

«Акции против изменения Конституции и обнуления президентских сроков Путина в Москве и Петербурге в эти выходные не состоятся из-за коронавируса. Однако аналогичные митинги пройдут в Казани, Красноярске, Волгограде, Орле, Тюмени, Сочи, Чите и других городах России 22 марта», — рассказала она.

Как добавила Ю.Галямина, активисты считают намерение властей изменить Конституцию РФ «государственным переворотом».

О необходимости внести поправки в Основной закон Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Самой главной стала поправка, которая позволяет обнулить его президентские сроки с возможностью избираться вновь. Обнуление приняли в рекордные сроки — с момента речи Путина в Госдуме, в которой он поддержал эту поправку, до принятия закона Советом Федерации прошло 24 часа, а до его утверждения двумя третями региональных парламентов — всего 48 часов, хотя закон отводит на это целый год.

14 марта законопроект подписал президент Владимир Путин. А 16 марта поправки в Основной закон страны признал законными Конституционный суд.