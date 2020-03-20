Весенний призыв в армию не будет переноситься из-за коронавируса

Он начнется 1-го апреля, — заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, всех призывников будут проверять на коронавирус. Уже в частях они будут помещены на двухнедельный карантин. По данным Шойгу, в российской армии не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.