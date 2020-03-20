ЦБ рекомендует банкам реструктурировать задолженность и не назначать пени по кредитам заемщикам с коронавирусом

Центробанк рекомендует банкам реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, которые заразились коронавирусом. В условиях пандемии требуется поддержка потребителей финансовых услуг и снижение рисков для их финансового благополучия, — говорится в сообщении ЦБ.