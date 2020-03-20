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Эксклюзив Эха 14:30, 20 марта 2020

Центризбирком утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

В частности, досрочное и надомное голосование разрешено проводить в течение недели – с 15-го по 21 апреля. Решения по досрочному голосованию будут принимать региональные избирательные комиссии, — уточнила глава ЦИКа Элла Памфилова. При этом она подчеркнула, что поправки в Конституцию уже легитимны:

«Уже и так мы все понимаем, что та процедура, которая проходила, она уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она абсолютно легитимна уже, исходя из того, что легитимно избранной Государственной Думой и Советом Федерации, и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов федерации. Принят уже этот закон, приняты уже эти поправки. Уже сам по себе этот процесс легитимен. И только можно отнестись с большим уважением к тому, что президент на этом не остановился, и его политическая воля и желание – услышать в данном случае не предусмотренное ныне действующей Конституцией мнение народа».

В КПРФ отнеслись отрицательно к решению Центризбиркома расширить возможности досрочного и надомного голосования по поправкам в Конституцию в регионах с 3 до 7 дней. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, секретарь ЦК КПРФ Леонид Калашников.

«Я отношусь к этой инициативе отрицательно. По этой логике можно вообще устроить фикцию — голосовать на протяжении года, а не в единый день. Каким законом это регламентируется?» – заявил он.

Л.Калашников также обратил внимание на то, что в России набирает обороты карантин. «Учитывая, что сейчас в стране борются с распространением коронавируса, я вообще не понимаю, как они собираются ходить по домам — кто их пустит?» – задается вопросом он.

Что касается электронного голосования, Л.Калашников ему также не доверяет. «Наши власти, когда им надо, всегда говорят о западном опыте. Но почему-то забывают, что прямое голосование в той же Америке не предполагает использование технических излишеств, которые могут быть подделаны. Все работают по старинке. И нам не надо отходить от этих традиций», — подчеркнул представитель КПРФ.

Ранее ЦИК разрешил проводить досрочное и надомное голосование по поправкам в Конституцию в течение недели до 22 апреля. Региональные избиркомы смогут самостоятельно решить, сколько дней оно будет идти. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что увеличение сроков позволит избежать скопления большого количества людей на одном участке.

Право голосовать досрочно или на дому получат те, кто из-за отпуска, командировки, учебы, работы, состояния здоровья или по другим уважительным причинам не смогут посетить избирательный участок 22 апреля. При этом в протоколе голосования не будет отражено количество избирателей, проголосовавших не на участках.

В ЦИКе также сообщили, что на голосование по поправкам, которое планируется 22 апреля, могут приехать международные эксперты, но они не будут иметь полномочий наблюдателей. Памфилова высказалась против присутствия на участках людей, которых она назвала «надзирателями» — по мнению главы ЦИК, они пытаются спровоцировать нарушения, чтобы затем раскритиковать всю процедуру.



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