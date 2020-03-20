Памятник Георгию Жукову на Манежной площади заменили на новый

Неоднократно критикуемый, в том числе за нарушенные скульптором пропорции, памятник Жукову простоял возле Исторического музея без малого 25 лет. Утром в пятницу к нему подъехала строительная техника. Рабочие распилили скульптуру на две большие части. Большой кран поднял самого маршала и его коня, следом на платформу тягача перенесли основание вместе с копытами.

Постамент пустовал недолго. На него вскоре установили другого Жукова. В отличие от предшественника он отдает честь и сидит в седле, а у коня приподнята нога. Пешеходы подмену видят сразу. Останавливаются, достают телефоны, чтобы сделать снимок и идут дальше по своим делам. Москвич Михаил доволен преобразованиями.

Монтажникам на протяжении нескольких часов никто не мешал. К полудню у памятника появилась полиция, которая ограничила подходы к месту работу и просила журналистов не приближаться к монументу.

У подножия все это время стояли несколько человек в деловых костюмах. Среди них оказался префект ЦАО Владимир Говердовский. От комментариев он отказался, заявив, что просто охраняет памятник.

В Мосгорнаследии заявили, что на Манежной площади поставили временную копию, а старый памятник Жукову вернется на свое место после реставрации, Это произойдет до Дня победы, сообщает Интерфакс.