Песков: ТАСС выпустит фильм проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Агентство ТАСС выпустит фильм проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«ТАСС сделает на основе этого фильм — это будет сборник всех интервью. Туда войдут и те серии, которые остались непоказанными. Они планируют это показать тогда, когда все будет поспокойнее. Надеемся, что скоро», — рассказал Д.Песков.

Ранее ТАСС приостановил выход серии интервью с Путиным, объяснив свои действия кардинальными изменениями в новостной повестке, которая идет вразрез с идеей проекта. Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» — оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.

По словам Д.Пескова, это было исключительно решением ТАСС. «Вчера они нас проинформировали, и мы поддержали это решение. Там еще осталось несколько очень интересных серий, но очевидно, что сейчас и российская, и мировая повестка дня фокусируется на совсем других вопросах. Нужно просто подождать, когда она будет более разнообразной и спокойной», — заключил он.