ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

Сроки досрочного и надомного голосования увеличили с 3 до 7 дней, но окончательное решение этого вопроса останется за регионами.

Центризбирком разрешил проводить досрочное и надомное голосование по поправкам в Конституцию в течение недели до 22 апреля. Региональные избиркомы смогут самостоятельно решить, сколько дней оно будет идти, но в законодательстве установлен минимум в три дня. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что увеличение сроков позволит избежать скопления большого количества людей на одном участке.

Право голосовать досрочно или на дому получат те, кто из-за отпуска, командировки, учебы, работы, состояния здоровья или по другим уважительным причинам не смогут посетить избирательный участок 22 апреля. При этом в протоколе голосования не будет отражено количество избирателей, проголосовавших не на участках.

Иностранных наблюдателей на выборах не будет – на участках станут работать лишь эксперты из-за рубежа. Памфилова также высказалась против присутствия на участках людей, которых она назвала «надзирателями» — по мнению главы ЦИК, они пытаются спровоцировать нарушения, чтобы затем раскритиковать всю процедуру.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что голосование могут перенести на более поздний срок, если из-за короновируса его не получится организовать 22 апреля.

Последнее решение Центризбиркома, в частности, о продлении досрочного голосования, не вызывает доверия у депутата-коммуниста Леонида Калашникова.

Продление досрочного и надомного голосования выгодно власти, поскольку позволит охватить больше участников и ослабит контроль, — считает политолог Алексей Макаркин.

По словам Макаркина, на фоне истории с пандемией коронавируса это вообще крайне необычное голосование для российской практики.