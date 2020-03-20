Песков: Падение курса рубля будет временным — на смену придет период стабильности

Падение курса рубля будет временным — и на смену придет период стабильности. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы знаем, что это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой, и тем самым «идеальным штормом» в мировой экономике, и эмоциональными последствиями. Да, это реальность, но принимаются энергичные меры и нашим регулятором, и правительством. Поэтому такие волатильности случаются, но всегда им на смену приходит период стабильности», — заявил Д.Песков.

По его словам, о том, что, «несмотря на все сложности, волатильность сменится стабильностью, позволяют говорить макроэкономические параметры».

При этом Д.Песков затруднился ответить, можно ли ожидать в перспективе возвращения курса рубля на показатели начала года. «Этот вопрос не ко мне», — заключил он.