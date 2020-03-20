ФАС требует от «Аэрофлота» незамедлительно устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба требует от «Аэрофлота» незамедлительно устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты. Попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна, — подчеркнули в ФАС.

Ранее россияне, которые пытаются вернуться в Россию из-за границы, жаловались на то, что «Аэрофлот» завышает цены на билеты. В самой компании эти утверждения называют ложными и призывают покупать билеты на сайте «Аэрофлота», а не на билетных агрегаторах.