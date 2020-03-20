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Эксклюзив Эха 13:31, 20 марта 2020

Медработники, журналисты, издатели и деятели требуют от властей принять экстренные меры по борьбе с эпидемией

Медицинские работники, журналисты, издатели и общественные деятели требуют от властей принять экстренные меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Они предлагают обеспечить массовое тестирование населения, ввести умеренный карантин, запретить все массовые мероприятия, в том числе отложить голосование по поправкам в Конституцию, а также поддержать граждан, малый бизнес и некоммерческие организации – освободить проживающих на территории карантина от квартирной платы, платежей по кредитам и ипотеке, предоставить налоговые каникулы малому бизнесу.

В Кремле обратили внимание на обращение общественных деятелей по поводу принятия экстренных мер для борьбы с распространением коронавируса в России. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, безусловно, обратили внимание. Мы уверены также, что на это обратят внимание и в руководстве штаба, и члены штаба, которые организуют и осуществляют борьбу с коронавирусом», — отметил Д.Песков.

В частности, он подчеркнул, что представленные в петиции предложения будут учтены, но работу по предупреждению распространения вируса организует специально созданный штаб, который несет ответственность за принимаемые меры. «В данном случае на два врача три мнения, как говорится, как у юристов. Поэтому, безусловно, это будет учтено, но непосредственную работу осуществляют те, кто входит в штаб. Там есть и вирусологи, и медики — они несут ответственность за принимаемые меры», — уточнил Д.Песков.

Ранее общественные деятели, медики, писатели обратились к российским властям с просьбой на время карантина отменить плату за ипотеку и услуги ЖКХ, ввести свободное тестирование на коронавирус, а также отложить голосование по изменениям в Конституцию.



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