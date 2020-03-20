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13:31, 20 марта 2020

Центризбирком разрешил регионам провести досрочное голосование по изменению Конституции в течение недели, до 22 апреля

Центризбирком разрешил регионам России провести досрочное голосование по изменению Конституции в течение недели, до 22-го апреля. Проголосовать можно будет и на дому, — сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ЦИКа Эллу Памфилову. Региональные избиркомы смогут сами решать, сколько дней будет продолжаться досрочное голосование. В ЦИКе сообщили, что на голосование по поправкам, которое планируется 22-го апреля, могут приехать международные эксперты, но они не будут иметь полномочий наблюдателей.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что продление сроков досрочного голосования может привести к двукратному или более росту числа голосующих на дому.



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