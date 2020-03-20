В Индии казнили четырех фигурантов громкого дела об изнасиловании

Преступление было совершено больше семи лет назад, но приговор привели в исполнение лишь сейчас.

Четырех мужчин, изнасиловавших студентку в 2012 году, сегодня повесили в тюрьме «Тихар» в Дели. За несколько часов до этого Верховный суд Индии отклонил апелляцию защиты осужденных, передает Deutsche Welle. В ожидании решения перед тюрьмой собралась группа людей, которые требовали привести в исполнение смертный приговор.

Дело об изнасиловании студентки стало одним из самых громких в современной истории Индии. В декабре 2012 года девушка и ее молодой человек столкнулись в автобусе с пьяной компанией из шести человек. Нападавшие избили парня и изнасиловали девушку, а затем выкинули их на дорогу. Жертва надругательств умерла спустя несколько дней от полученных травм. Пятерых преступников приговорили к смерти, шестой же отделался тремя годами тюрьмы из-за того, что был несовершеннолетним. Еще один осужденный не дожил до исполнения приговора, повесившись в камере.

Ранее из-за резонанса, возникшего вокруг этого дела, в Индии было ужесточено наказание за изнасилование.