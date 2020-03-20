Петербургский школьник выстрелил в своего соседа по парте из газового пистолета

Оружие ученик смог купить через социальные сети.

Инцидент произошел в одной из школ Невского района на проспекте Большевиков. Как передаёт агентство новостей «Оперативное прикрытие», восьмиклассник пришел на уроки с газовым пистолетом. Прямо в классе он по какой-то причине в упор выстрелил в своего соседа по парте. Случилось это ещё неделю назад, однако известно стало только сегодня. Удивительно, но медицинская помощь потребовалась не соседу, а самому стрелку: как выяснилось, он болеет сахарным диабетом. Из-за переживаний уровень сахара в крови у него поднялся, его доставили в детскую больницу. Впрочем, от госпитализации школьник отказался. Сам он рассказал, что смог купить пистолет модели «Пионер» в интернете, а патроны к нему нашел в ближайшем бизнес-центре. Мать восьмиклассника, в свою очередь, сообщила, что её сын дружит с националистами из группы «Рекс» и причисляет себя к скинхедам.

В начале этого месяца в Петербурге произошел похожий случай: 14-летний подросток выстрелил в своего друга из ружья. Школьника спасти не удалось, против стрелка возбудили уголовное дело.