На Манежной площади в Москве установили новый памятник маршалу Жукову

Полководец так же восседает на коне, однако теперь правая рука у него не опущена вниз, а отдает честь. Какие-либо информационные плакаты о проводимых работах в районе памятника отсутствуют. Не было и никаких официальных разъяснений через СМИ. Впрочем, памятник Вячеслава Клыкова периодически подвергался критике.