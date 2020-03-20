Песков: У Владимира Путина нет необходимости сдавать тест на коронавирус

У Владимира Путина нет необходимости сдавать тест на коронавирус, — утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президент прекрасно себя чувствует и продолжает работать. При этом все окружающие сдают тест. Как отметил Песков, это оправданные меры предосторожности.