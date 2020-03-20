Досрочное голосование по изменению Конституции может идти в России целую неделю

Решать увеличивать досрочное голосование с трех дней до семи или нет, будут региональные избиркомы. Причем, голосовать досрочно можно будет не в помещении участковой избирательной комиссии, а в другом месте, сказала глава ЦИКа Элла Памфилова. Политик Алексей Навальный в соцсетях высказал предположение, что это приведет к массовым фальсификациям невиданного масштаба. Большинство избирательных участков находятся в школах. Карантин в учебных заведениях объявлен из-за пандемии коронавируса пока только на три недели. То есть предполагается, что к 15 апреля, когда может начаться досрочное голосование, они будут уже открыты и в них будут проходить занятия. Элла Памфилова призвала партии и общественные организации направить своих наблюдателей, и отметила, что иностранных наблюдателей не будет. Глава ЦИКа также попросила регионы максимально обеспечить видеонаблюдение.

Голосование намечено на 22 апреля. Среди поправок в Конституцию – обнуление президентских сроков Владимира Путина