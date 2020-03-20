Сегодня из Греции в Японию был доставлен олимпийский огонь

Самолет приземлился в префектура Мияги, которая расположена на северо-востоке страны. Эта область – одна из самых пострадавших от цунами 2011 года. Огонь из Греции должны были доставить знаменитые японские спортсмены, но их здоровьем решили не рисковать и они приехали на торжественную церемонию встречи, которая началась на час позже запланированного срока, несмотря на то, что самолет приземлился на час раньше. Паузу пришлось сделать из-за сильного ветра, который нарушил движение транспорта в окрестностях. Из-за пандемии коронавируса церемония приходила без зрителей. Огонь в специальной чаше, напоминающей цветок лотоса зажгли трехкратные олимпийские чемпионы – дзюдоист Тадахиро Номура и Саори Есида, которая побеждала в вольной борьбе. В небе в это время находились самолеты пилотажной группы Синий Импульс, которе оставляли след в цветах олимпийских колец.

ОТВОДА

Эстафета олимпийского огня начнется 26 марта.