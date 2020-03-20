На сайте КС появилась и быстро исчезла статья о несогласных с обнулением президентских сроков Путина

На сайте Конституционного суда появилась и быстро исчезла статья о несогласных с обнулением президентских сроков Владимира Путина. Ее автором является близкий к Кремлю бизнесмен Константин Малофеев. Он называет «политическими шлюхами» оппонентов действующей власти. Ранее эту статью опубликовало издание «Царьград».