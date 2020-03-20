ФАС требует от «Аэрофлота» обеспечить доступность цен на билеты на фоне ситуации с коронавирусом

Федеральная антимонопольная служба требует от «Аэрофлота» обеспечить доступность цен на билеты на фоне ситуации с коронавирусом. В заявлении ведомства говорится, что при наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов неправомерно зарабатывать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.