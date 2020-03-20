Весенний призыв в ВС не будет переноситься из-за коронавируса и начнется 1 апреля

Весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдет в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.