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12:28, 20 марта 2020

Весенний призыв в ВС не будет переноситься из-за коронавируса и начнется 1 апреля

Весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за коронавируса и пройдет в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.



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