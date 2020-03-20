Памятник Жукову демонтировали на Манежной площади в Москве

Возле исторического музея в эти часы уникальная картина. Сразу два полководца. Один — хорошо знакомый москвичам и гостям столицы — в лежачем положении. Бронзовый маршал на коне с отпиленными ногами прикрыт пленкой, рядом на тягаче — копыта с основанием. Стоят два строительных крана.

На постаменте — уже другой маршал Жуков. Мемориал обнесен ограждениями. Основания не видно. Преемник у отличие от своего предшественника он сидит в седле, больше не вытягивает руку вперед, а отдает честь.

Строители приостановили работы. Комментариев не дают. Полиция их не охраняет. Журналисты в большом количестве фиксируют изменения для своих телесюжетов. Прохожие, увидев перемены, застывают на несколько секунд, делают снимки на телефон и идут дальше.

Памятник маршалу Георгию Жукову был установлен 8 мая 1995 года — в честь празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне.