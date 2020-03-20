В перечне товаров повышенного спроса оказались не только крупы, макароны и туалетная бумага, но ноутбуки

Запас товара на складах крупных сетей близок к тому, чтобы истощиться. Продажи выросли в сравнении с предыдущим годом до 50 процентов, причем чаще всего покупателями выступали компании, которые начали переводить своих сотрудников на удаленный режим работы. Как сообщает РБК, вторым фактором возникновения повышенного спроса стал рост курса доллара и желание покупателей потратить теряющие в цене рубли. Как полагают эксперты, чье мнение приводит РБК, дефицит может продлиться около двух месяцев с учетом того, что предприятия в Китае постепенно наращивают объемы производства. Новые партии ноутбуков начнут поступать в магазины через несколько недель, поскольку компьютеры как правило доставляют морем.

Сейчас на рынке наиболее востребованы дорогие ноутбуки ценой более 40 тысяч рублей.