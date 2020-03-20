Курс рубля укрепляется на фоне роста цен на нефть

С начала торгов на Московской бирже курс доллара к рублю упал почти на 2%, евро — на процент с небольшим. Американская валюта сейчас стоит примерно 77, 60, а европейская — 83,65. Немного укрепиться рублю помогает рост цен на нефть — североморская смесь Brent на бирже в Лондоне подорожала выше 30 долларов за баррель, техасская WTI — до 28. Рост составил 6,5% и 8% соответственно. По мнению аналитиков профильных изданий, рост цен на нефть обеспечило заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готов вступить в ценовую войну. По информации газеты The Wall Street Journal, США планируют новые санкции против РФ, а на Саудовскую Аравию намерены оказывать давление дипломатическим путем, чтобы вынудить ее вернуться к прежним пониженным объемам нефтедобычи. Кроме того, руководители нескольких американских нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением сократить объем добычи сырья.

Растет сегодня и российский фондовый рынок — в среднем, на четыре с половиной процента.