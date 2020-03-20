Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Руководство информагентства объяснило свои действия кардинальными изменениями в новостной повестке, которая идет вразрез с идеей проекта. Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» — оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.

Финал проекта совпал с ситуацией информационного идеального шторма, когда аудиторию больше всего волнует коронавирус и экономическая ситуация.

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск. Президента спросят про свободу слова, роль журналистов в современном обществе, о семье, отдыхе и личных потерях.

В рамках проекта Путин затрагивал различные аспекты российской жизни. В том числе, рассуждал о несистемной оппозиции.