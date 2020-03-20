В Санкт-Петербурге ЧП в одной из школ

Как стало сегодня известно, восьмиклассник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета. По данным источника Интерфакса, школьник купил его через интернет у незнакомых людей, а в школу принес, чтобы сфотографироваться. Выстрел был произведен случайно. В то же время, со слов матери, ее сын причисляет себя к участникам одной из националистических групп.