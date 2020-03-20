Петиция с требованием ввести в России ипотечные каникулы из-за коронавируса собрала уже больше 120 тысяч подписей

Правительство тем временем вводит налоговые каникулы в других сферах.

В петиции на сайте Change.org, созданной три дня назад, говорится о необходимости ввести ипотечные каникулы на два месяца – с 20 марта по 20 мая. Автор инициативы, Марат Смирнов из Санкт-Петербурга, просит на начислять в этот период ежемесячные платежи по ипотеке. По его словам, в условиях эпидемии коронавируса необходима самоизоляция, но многие не могут себе этого позволить из-за необходимости работать, чтобы выплатить ипотеку. Сейчас петиция набрала уже свыше 120 тысяч подписей, и их число быстро растет.

Между тем, российский премьер Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить налоговые каникулы для плательщиков в сферах спорта, искусства, культуры и кинематографии. Отсрочка касается налогов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая.

По данным ТАСС, в России также могут приостановить работу системы «Платон», с помощью которой взимают плату с грузовиков. Это может помочь упростить доставку продуктов в магазины.

Накануне правительство ввело отсрочку по уплате страховых взносов и арендных платежей для малых и средних предприятий, арендующих госимущество.