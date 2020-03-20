Дональд Трамп отказался проводить саммит «большой семерки» в своей резиденции в июне

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на его помощников. Они напоминают, что 16-го марта Трамп провел видеоконференцию с лидерами G7. Кроме того, такие конференции пройдут на этой неделе, а также в апреле, мае и июне.
2020-03-20T10:33:00+03:00
2020-03-20T10:33:44+03:00
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10:33, 20 марта 2020
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