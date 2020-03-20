Группа медиков и общественных деятелей призывает власти принять меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России

Группа медиков и общественных деятелей призывает власти принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России. В опубликованном только что открытом письме говорится, что прежде всего необходимо обеспечить полномасштабное тестирование населения, а также поддержать тех, кто находится на карантине. Призыв адресован президенту и правительству. Среди тех, кто подписал обращение, врачи Павел Брандт и Алексей Головенко, экономист Сергей Гуриев, журналисты Леонид Парфенов и Екатерина Гордеева.
2020-03-20T10:16:00+03:00
2020-03-20T10:46:59+03:00
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10:16, 20 марта 2020
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