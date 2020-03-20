Двоюродный племянник Владимира Путина объявил о создании партии

Во главе ее начинающий политик попытается пройти на выборы в Госдуму.

Партия предпринимателя Романа Путина будет создана на базе движения «Люди дела», которое объединяет представителей бизнеса. Оно было образовано около месяца назад. Партия будет позиционироваться как правоконсервативный проект, главной целью которого станет защита интересов предпринимателей, рассказал «Коммерсанту» сам Путин. Учредительный съезд новой политической силы планируется провести до конца весны, чтобы успеть выдвинуть кандидатов для участия в региональных выборах в сентябре этого года. Кроме того, в задачи партии входит участие в выборах в Госдуму.

Роман Путин – сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Начинающий политик ранее работал в ФСБ, а в 2012 году стал советником губернатора Новосибирской области на общественных началах, но долго на этой должности не задержался. Путин также возглавлял Русский академический фонд, который ранее предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов.

За последние несколько месяцев стало известно о создании целого ряда партий, которые планируют принять участие в выборах в Госдуму. По данным СМИ, этот план был разработан в Кремле для того, чтобы «Единая Россия» могла получить дополнительные мандаты от не прошедших в Думу партий.