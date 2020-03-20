Агентство ТАСС решило приостановить показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Это связано с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с его главной идеей – «попыткой оценить вместе с президентом перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента». Оставшиеся серии проекта, который выходил с 20-го февраля, будут показаны в рамках большого итогового фильма. Его планируют показать весной, о дате сообщат дополнительно.