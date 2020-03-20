Агентство ТАСС решило приостановить показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Это связано с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с его главной идеей – «попыткой оценить вместе с президентом перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента». Оставшиеся серии проекта, который выходил с 20-го февраля, будут показаны в рамках большого итогового фильма. Его планируют показать весной, о дате сообщат дополнительно.
2020-03-20T10:03:00+03:00
2020-03-20T10:19:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2609440-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3235520.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:03, 20 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Экологическая авантюра «РТ-инвест» Чемезова-Шипелова разоблачена официально! Теперь у нас есть официальное заключение, которое языком ученых и экспертов утверждает: МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ ЗАВОДЫ, которые в режиме ошпаренной кошки строит «РТ-инвест» по всей России (их запланировано аж 238 штук!), представляют СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ для людей и природы…