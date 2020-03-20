Газета «Ведомости» сегодня вышла под названием «Вседомой»

Таким образом издание решило привлечь внимание к проблеме коронавирусной инфекции. В сообщении редакции говорится, что один из эффективных способов остановить распространение вируса – это свести к минимуму социальные контакты.

Напомним, по последним официальным данным, в России около 200 инфицированных.