Таким образом издание решило привлечь внимание к проблеме коронавирусной инфекции. В сообщении редакции говорится, что один из эффективных способов остановить распространение вируса – это свести к минимуму социальные контакты.
Напомним, по последним официальным данным, в России около 200 инфицированных.
Газета «Ведомости» сегодня вышла под названием «Вседомой»
Таким образом издание решило привлечь внимание к проблеме коронавирусной инфекции. В сообщении редакции говорится, что один из эффективных способов остановить распространение вируса – это свести к минимуму социальные контакты.