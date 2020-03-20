Посольство России направило ноту в МИД Франции из-за ситуации с россиянами

Туристам в Марселе не разрешают покинуть круизный лайнер.

Проблемы возникли у россиян на круизном лайнере Costa Pacifica. На его борту находится 35 граждан нашей страны. Корабль заблокировали во французском порту из-за эпидемии коронавируса. В связи с этим российское генеральное консульство в Марселе и посольство в Париже несколько дней предпринимали активные шаги по проработке встречи в Марселе, но разрешение не получено, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. В направленной французской стороне ноте указана просьба решить ситуацию. В ином случае команда лайнера готова изменить маршрут и высадить пассажиров в итальянской Генуе. Но это может осложнить отправку россиян домой, отмечают в МИДе.

Круизный лайнер Costa Pacifica вышел из Буэнос-Айреса 3 марта. Корабль направился в Марсель после того, как не смог зайти в порт Барселоны, закрытый из-за распространения коронавируса.

Франция с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и не граждан ЕС.