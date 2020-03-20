В Красноярске пассажиры рейсов из Таиланда отказались ждать справки о карантине и покинули аэропорт

Региональные издания называют события минувшего четверга давкой и даже бунтом. Вернувшиеся с отдыха из азиатского королевства россияне – с трех рейсов их было около 800 человек — не оценили прием в аэропорту. Людям пришлось долго стоять на выходе из здания, пока сотрудники санитарно-эпидемиологической службы вручную заполняли требования о добровольной самоизоляции на две недели, передает «Московский комсомолец». За два часа заполнили 50 бланков, документы закончились.

Раздосадованные ккрасноярцы решили, не дожидаясь справок, штурмовать выход из аэропорта и толпой двинулись к дверям. Трое сотрудников полиции не смогли сдержать толпу, сообщает «КП».

В краевом Роспотребнадзоре заявили, что имеют всю информацию о прибывших из Таиланда пассажирах. Тех, кто откажется уйти на карантин, ждет административная ответственность.