Мировые цены на нефть замедлили рост, но остаются в плюсе после заявлений Дональда Трампа о том, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в нужное время. Сейчас в Лондоне баррель марки Brent стоит около 29-ти долларов. Это на 2% больше, чем во время закрытия торгов накануне.