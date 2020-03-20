Мировые цены на нефть замедлили рост, но остаются в плюсе после заявлений Дональда Трампа о том, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в нужное время. Сейчас в Лондоне баррель марки Brent стоит около 29-ти долларов. Это на 2% больше, чем во время закрытия торгов накануне.
2020-03-20T09:34:00+03:00
2020-03-20T09:35:10+03:00
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09:34, 20 марта 2020
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