В подмосковных Мытищах сегодня простятся с вдовой первого космонавта планеты

Валентина Гагарина скончалась во вторник, ей было 84 года.

Церемония пройдет на федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны. Она начнется в 11 утра. В ней сможет принять ограниченное число людей из-за требований властей Москвы и области, вызванных борьбой с коронавирусом. В зале для прощания может собраться не больше полусотни человек. Валентина Гагарина в девичестве Горячева родилась в 1935-м в Оренбурге, в студенческие годы познакомилась с Юрием Гагариным — он учился там же в авиационном училище. Свадьбу сыграли как только как он получил диплом с отличием. О том, что ее муж стал первым космонавтом планеты, Гагарина услышала от соседки, 12 апреля 61-го года она закричала: «Валюша, включай радио! Юра в космосе». После гибели Гагарина в 68-м во время тренировочного полета вместе с летчиком Владимиром Серегиным Валентина Ивановна осталась с двумя детьми. Работала лаборантом-биохимиком в Центре управления полетами в Звездном городке и больше не вышла замуж. Около месяца назад у Гагариной произошел обширный инсульт. Ей сделали операцию по удалению тромба, но спасти не смогли.

Гагарина написала книгу воспоминаний о супруге — «108 минут и вся жизнь».