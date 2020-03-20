Россияне призывают власти ввести ипотечные каникулы из-за коронавируса

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. За два дня обращение подписали более 100 тысяч человек. Автор петиции, Марат Смирнов из Санкт-Петербурга, пишет, что осознанная и добровольная самоизоляция – это лучший способ борьбы с пандемией, однако миллионы россиян не могут себе этого позволить, так как ежемесячно вынуждены оплачивать кредиты по ипотеке.
2020-03-20T09:31:00+03:00
2020-03-20T09:33:41+03:00
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09:31, 20 марта 2020
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