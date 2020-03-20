В аэропорту Красноярска произошла давка из-за требования заполнить бланки на самоизоляцию из-за коронавируса

Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на очевидцев. По их данным, почти 800 человек с трех рейсов стояли на выходе из аэропорта. Причиной задержки стало то, что сотрудники Роспотребнадзора вручную заполняли бланки о добровольном карантине. Процесс шел очень медленно, и тогда пассажиры решили штурмовать выход.
2020-03-20T09:30:00+03:00
2020-03-20T09:32:41+03:00
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09:30, 20 марта 2020
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