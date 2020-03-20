В России начали испытывать вакцину от коронавируса

Тесты проводят на лабораторных животных.

Препараты разработали специалисты вирусологического центра «Вектор», который расположен под Новосибирском. Ученым предстоит определить самые перспективные и безопасные прототипы лекарства и испытать их способность провоцировать иммунный ответ.

Далее специалисты установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины. По предварительным прогнозам, использовать ее смогут в октябре-ноябре.

Испытания проводят, в частности, на низших приматах. О начале исследований сообщили в Роспотребнадзоре.

В тоже время в Соединённых штатах начались первые тесты американской вакцины от коронавируса на людях. Однако внедрить ее планируют через год-полтора. Такое время необходимо, чтобы убедиться в безопасности препарата. В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.

В целом эксперты сходятся во мнении, что эффективная вакцина от коронавируса может появиться через год-два.

По данным на это утро, в мире насчитывается почти 234 тысячи инфицированных коронавирусом. Более 85-ти тысяч выздоровели. Число жертв приближается к 10-ти тысячам. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Италии. Там зафиксировано смертельных случаев на 428 больше, чем за среду. По числу жертв Италия обходит Китай. Внутри КНР вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом, — утверждают власти.