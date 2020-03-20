Центральный банк рассмотрит вопрос о ключевой ставке, которая сейчас составляет 6%

Подавляющее большинство аналитиков ждет сохранения ее на этом уровне, однако некоторые эксперты допускают повышение ставки на фоне ослабления рубля и развития ситуации с коронавирусом.

Повышение или понижение ставки может в равной степени привести к ухудшению состояния экономики, но при этом кризис может оказаться непродолжительным, — такое мнение «Эху Москвы» выразил глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Кстати, цена нефти марки Brent в Лондоне выросла более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Баррель сейчас стоит 29 долларов 30 центов.