Минсельхоз и Минпромторг формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия на случаи срыва поставок

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко. Ритейлеры перестраивают логистические схемы, чтобы в оперативном режиме выставлять и выкладывать товары, вызвавшие повышенный спрос. Накануне премьер Мишустин заверил, что дефицита продовольствия в России не будет.

Российские производители антисептиков в ближайшие дни увеличат производство как минимум вдвое, — уточнил, в частности, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров отметил, что уже закупленных российскими ритейлерами товаров хватит минимум на два месяца.